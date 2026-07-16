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Vrijwillige brandweerman bekent: hij stak het bos van Fontainebleau zelf in brand

Klimaat, natuur en milieu
door Pieter Immerzeel
donderdag, 16 juli 2026 om 7:16
ANP-563620586
Een vrijwillige brandweerman heeft bekend dat hij een van de branden in het bos van Fontainebleau zelf heeft aangestoken, met een aansteker en benzine. Daarmee krijgt een natuurbrand ten zuiden van Parijs ineens een wrange extra laag: een van de mensen die geacht worden vuur te bestrijden, zou zelf een brandhaard hebben veroorzaakt.
Volgens de lokale procureur werden in totaal zes mensen opgepakt in het onderzoek naar de branden, waarvan er twee brandhaarden apart worden onderzocht. De vrijwillige brandweerman, geboren in 2007, verklaarde dat hij in Arbonne-la-Forêt "met een aansteker en benzine takjes in brand heeft gestoken". Een tweede verdachte zei op een andere plek per ongeluk brand te hebben veroorzaakt door een sigaret weg te gooien.
De branden ontstonden in en rond het bekende bosgebied van Fontainebleau, nabij de A6 en ten zuiden van Parijs. Door het vuur werd een deel van die snelweg afgesloten, terwijl justitie ook onderzoekt of werkzaamheden bij de A6 een rol kunnen hebben gespeeld bij een eerdere brand van zondag. De autoriteiten benadrukken dat nog niet alle verbanden zijn vastgesteld en dat zowel opzet als ongeluk in verschillende dossiers worden bekeken.
De zaak is in Frankrijk extra gevoelig omdat Fontainebleau niet zomaar een bos is, maar een iconisch natuurgebied dat zwaar onder druk staat door droogte, hitte en menselijk gedrag. Dat uitgerekend een jonge vrijwillige brandweerman in beeld komt als verdachte, maakt het verhaal pijnlijk en politiek geladen: het roept vragen op over motief, toezicht en de kwetsbaarheid van natuur tijdens steeds extremere zomers.
De pyromanen

Zes mensen zijn opgepakt in het onderzoek naar de branden bij Fontainebleau. Twee verdachten erkenden betrokkenheid bij afzonderlijke brandhaarden: een vrijwillige brandweerman die opzet bekende en een tweede man die spreekt van een weggegooide sigaret. De Franse justitie onderzoekt daarnaast nog andere pistes, waaronder mogelijke link met werkzaamheden bij de A6.

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