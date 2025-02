Ipsos-peiling: PVV blijft de grootste, maar steun brokkelt af. CDA stevig in de lift

Met 34 zetels blijft de PVV de grootste partij in de nieuwste zetelpeiling van Ipsos I&O. Toch daalt het vertrouwen in de partij zienderogen. In februari 2024 stond de PVV – die met 37 zetels in de Tweede Kamer zit – nog op 49 zetels. In een jaar tijd zijn liefst vijftien virtuele zetels in rook opgegaan.

De afstand tot de tweede en derde partij blijft wel groot: GL-PvdA komt uit op 24 zetels en de VVD op 20. Onder de coalitiepartijen verliezen BBB en NSC verder terrein. BBB daalt van 7 naar 4 zetels, terwijl de NSC-ballon totaal leegloopt van 20 naar 3 zetels.

CDA is populair

Het CDA behoudt deze maand 16 zetels, net als in januari. Dit is een flinke winst ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen, toen de partij er 5 had. Andere partijen die groeien zijn de Partij voor de Dieren (van 3 naar 8 zetels), Volt (van 2 naar 5) en JA21 (van 1 naar 3).

De neerwaartse trend van de PVV in de peilingen hangt samen met het dalende vertrouwen in het kabinet, weet Ipsos. Veel kiezers stemden PVV in de hoop dat de coalitie snel maatregelen zou nemen tegen immigratie, maar zien daar weinig van terug. Een voormalig PVV-stemmer zegt hierover: “De nieuwe partijen wisten het beter, om stikstof, woningbouw en immigratie aan te pakken. Maar dat blijkt niet waar. Bovendien zijn ze niet daadkrachtig, er komt bijna niks uit wat betreft wetten en oplossingen.”

Minder focus op immigratie

Ook het belang van immigratie als verkiezingsthema neemt af. In juni 2024 gaf 37 procent van de kiezers aan dat dit voor hen de doorslag gaf bij het stemmen. Dat is nu gedaald naar 29 procent. De daling van de PVV loopt opvallend gelijk met deze verschuiving in de politieke agenda.

Bron: Ipsos I&O