OVV wil arbeidsmigrant in vaste dienst voor veilige werkomgeving

DEN HAAG (ANP) - Werkgevers moeten arbeidsmigranten vaker in vaste dienst nemen zodat ze veilig kunnen werken, vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Studies van de raad en andere instellingen wijzen erop dat arbeidsmigranten 1,4 tot 5 keer zo vaak als gemiddeld betrokken zijn bij een ongeluk op het werk. Dat komt volgens de OVV onder andere doordat flexwerk via uitzendbureaus de risico's op ongelukken op de werkvloer vergroot.

De OVV wijst erop dat een groot deel van de arbeidsmigranten voor hun werk, inkomen en huisvesting afhankelijk is van uitzenders. Uit angst om dat allemaal te verliezen, kaarten ze onveilige situaties minder snel aan. Naast die afhankelijkheid ziet de OVV ook dat taalbarrières, culturele verschillen, vermoeidheid en matige huisvesting de onveiligheid vergroten. Volgens een nieuw rapport zijn in Nederland zeker 200.000 kwetsbare arbeidsmigranten. Veel van hen werken in de land- en tuinbouw, de bouw, de logistiek en de vleesverwerkende industrie.