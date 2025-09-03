Energiekosten huishoudens Randstad lager dan in rest van het land

DEN HAAG (ANP) - Huishoudens in de Randstad betalen aanzienlijk minder voor hun energierekening dan huishoudens in de rest van Nederland, meldt energieleverancier Essent na onderzoek. Provincies als Groningen, Drenthe, Friesland en Limburg hebben de hoogste gemiddelde uitgaven aan energie, omdat bewoners daar vaak lagere inkomens hebben, in grotere woningen wonen en minder kunnen investeren in isolatie.

In Groningen betaalt een gezin gemiddeld 105 euro meer per maand aan energie dan een vergelijkbaar huishouden in Utrecht.

Opvallend is ook dat binnen de steden de contrasten nog groter zijn. "De ene buurt betaalt 2 procent van het inkomen aan energie, de andere 15 procent. De laagste inkomens hebben vaak de hoogste energie-uitgaven, terwijl zij juist het minst kunnen investeren in verduurzaming", stelt Essent. Volgens het bedrijf kan deze groeiende groep straks niet meer meekomen in de energietransitie.

Essent zegt dat de politiek te weinig oog heeft voor het probleem.