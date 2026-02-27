Reuters: Warner Bros. stemt in met overname door Paramount

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Entertainment- en mediaconcern Warner Bros. Discovery heeft ingestemd met een overname door Paramount Skydance. Dit blijkt volgens Reuters uit een audiofragment van een wereldwijde bijeenkomst van het bedrijf dat door het persbureau is beoordeeld.

Reuters meldt dat de vrijdag ondertekende deal 110 miljard dollar waard is, ongeveer 93,1 miljard euro. "Netflix had het wettelijke recht om het bod van Paramount Skydance te evenaren", zei Bruce Campbell, hoofd inkomsten en strategie bij Warner, tijdens de bijeenkomst. "Zoals jullie allemaal weten, hebben ze uiteindelijk besloten dat niet te doen. Dat heeft ertoe geleid dat er vanmorgen een overeenkomst met Paramount Skydance is getekend."

Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de overnamestrijd rond Warner. Onlangs deed Paramount een nieuw overnamevoorstel. Daarop liet Netflix weten af te zien van een hoger overnamebod, omdat de deal volgens de streamingdienst financieel niet langer aantrekkelijk genoeg zou zijn.