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Paramount-top door belegger beticht van geheime deal met Trump

Economie
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 8:14
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GEORGETOWN (ANP/BLOOMBERG) - Filmproducent en Paramount Skydance-oprichter David Ellison en zijn vader, de bekende miljardair Larry Ellison, worden in een rechtszaak beschuldigd van het sluiten van een illegale deal met president Donald Trump. Hiermee zouden zij de weg hebben vrijgemaakt voor hun miljardenovername van mediaconcern Warner Bros. Discovery.
Een aandeelhouder spande woensdag een rechtszaak aan tegen de Ellisons en andere bestuursleden van Paramount Skydance. De klager wil dat de transactie ter waarde van 110 miljard dollar wordt geblokkeerd en zint zelf op een schadevergoeding.
Volgens de dagvaarding bij een rechtbank in Delaware zou de monsterdeal gepaard gaan met de belofte van "illegale private voordelen voor president Trump om federale regelgeving te omzeilen". De aanklacht stelt onder meer dat bij de deal het ontslag afgedwongen zou zijn van CNN-journalisten die bij de president in ongenade zijn gevallen. Paramount heeft de beschuldigingen in Amerikaanse media tegengesproken.
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