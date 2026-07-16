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British Steel genationaliseerd door het Verenigd Koninkrijk

Economie
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 8:17
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SCUNTHORPE (ANP) - De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft British Steel officieel genationaliseerd. Daarmee wordt volgens premier Keir Starmer de toekomst van staalproductie in het Verenigd Koninkrijk verzekerd. De staalfabriek opereerde al sinds april 2025 onder toezicht van de overheid, nadat de eigenaar hintte op mogelijke sluiting.
British Steel was in handen van het Chinese Jingye Group. Het bedrijf redde destijds de toen ook al noodlijdende staalfabriek. Jingye liet eerder al weten dat het een procedure heeft gestart om compensatie te eisen voor de nationalisatie. De Britse regering wil hier echter niet aan meewerken.
"British Steel is nu eigendom van het Britse volk en onze focus ligt op de toekomst: het stabiliseren van het bedrijf, het ondersteunen van de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn en het bouwen van een duurzame, concurrerende en koolstofarme staalsector voor de komende jaren," aldus minister van Economische Zaken Peter Kyle.
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