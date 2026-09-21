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Particuliere verhuurders: actieplan leidt niet tot genoeg huizen

Economie
door anp
maandag, 21 september 2026 om 9:50
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DEN HAAG (ANP) - De vijftig acties die woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan maandag heeft aangekondigd om de woningbouw te versnellen, zorgen er niet voor dat het kabinet het doel van 100.000 nieuwe huizen per jaar haalt. Dat stelt Vastgoed Belang, de brancheorganisatie van particuliere verhuurders. De belangenbehartiger noemt dat streven "niet realistisch".
Vastgoed Belang zegt dat de ambities "steun verdienen, maar worden gedwarsboomd door het ministerie van Financiën". Dat ministerie blijft volgens de brancheorganisatie private investeringen in de woningmarkt ontmoedigen. Lokale regeldruk verminderen is belangrijk, zegt voorzitter Niek Verra. "Maar op Prinsjesdag werd duidelijk dat de belastingdruk op woningverhuurders extreem hoog blijft en de belastingdruk in box 3 zelfs stijgt. Zo blijft het onaantrekkelijk en in veel gevallen onmogelijk om te investeren en worden die woningen alsnog niet gebouwd."
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