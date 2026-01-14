ECONOMIE
Rechtbank: ACM legde boete aan Fortnite-maker Epic terecht op

woensdag, 14 januari 2026 om 15:26
ROTTERDAM (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt gelijk in het beboeten van gameontwikkelaar Epic Games International. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald nadat het bedrijf achter de populaire game Fortnite bezwaar had aangetekend. In 2024 legde ACM het bedrijf een boete van 1,1 miljoen euro op omdat het zich schuldig zou hebben gemaakt aan oneerlijke handel, vooral gericht op kinderen.
Binnen de game kunnen spelers aankopen doen om het uiterlijk van hun personages aan te passen. Zij zouden onder druk worden gezet om de zogenoemde 'emotes' en 'wraps' betaald aan te schaffen door reclame met teksten zoals 'get it now' en aflopende timers. Volgens de toezichthouder zijn dit soort reclames verboden en krijgt daarin gelijk.
Ook moet Epic zich aan een aantal andere maatregelen houden. Zo moet het wereldwijd de aflopende timers verwijderen.
