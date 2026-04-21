Peiling: helft Duitsers vindt stoppen kernenergie fout besluit

BERLIJN (ANP/DPA) - Iets meer dan de helft van de Duitsers vindt dat Duitsland een fout heeft gemaakt door in 2023 volledig te stoppen met kernenergie. Dat blijkt uit een peiling onder ruim 1900 Duitsers door de marktonderzoekers YouGov en het Sinus-Instituut. In 2023 werden de laatste drie operationele kernreactoren in Duitsland uitgezet.

Het onderzoek werd in maart uitgevoerd na het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, die heeft geleid tot een sterke stijging van de energieprijzen. Van de respondenten zei 53 procent dat het stoppen met kernenergie verkeerd was, terwijl 40 procent stelde het besluit wel te steunen. De rest had geen mening.

De beslissing om van kernenergie af te stappen werd genomen door de regering van voormalig bondskanselier Angela Merkel in de nasleep van de kernramp in het Japanse Fukushima van 2011. Huidig bondskanselier Friedrich Merz zei vorige week eveneens dat het een fout was, maar dat een terugkeer naar kernenergie geen oplossing is voor de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.