Kallas hoopt woensdag op positief besluit EU-lening Oekraïne

LUXEMBURG (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwacht dat er woensdag "een aantal positieve beslissingen" wordt genomen over de EU-lening van 90 miljard euro voor Oekraïne. "Oekraïne heeft deze lening echt nodig. En het is ook een teken dat Rusland Oekraïne niet kan overleven", zei Kallas dinsdag bij aankomst in Luxemburg. Daar vergaderen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over onder meer de situatie in Oekraïne.

Tot nu toe blokkeert Hongarije de definitieve goedkeuring. Vertrekkend premier Viktor Orbán wil zijn blokkade pas opheffen als er weer Russische olie via Oekraïne door de Droezjba-pijpleiding naar Hongarije stroomt. Die raakte in januari beschadigd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat de pijpleiding dinsdag weer gerepareerd is.

Een van de laatste hordes die voor het vrijgeven van de lening moet worden genomen, is een wijziging van de EU-meerjarenbegroting. Instemming daarover staat woensdag op de agenda van de EU-ambassadeurs.

Hoopvol

In het licht van deze ontwikkelingen heeft Cyprus dit niet als bespreekpunt, maar als hamerstuk op de agenda gezet van de ambassadeursvergadering. Als de ambassadeurs daarmee instemmen, volgt een schriftelijke procedure voor de definitieve vaststelling van de lening. Cyprus is momenteel voorzitter van de EU.

Ook minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) klonk hoopvol voorafgaand aan de vergadering in Luxemburg. "Hopelijk kunnen we daar deze week een stap zetten, dat zou heel mooi zijn." Ook hij hoort "signalen" dat er voortgang kan worden geboekt. Orbán schreef zondag op X dat hij zijn blokkade opheft zodra er weer olie door de pijpleiding stroomt.