Arabische krant: Hamas praat over wijzigingen vredesplan

LONDEN (ANP) - Hamas is niet van plan het volledige Amerikaanse vredesplan voor Gaza af te wijzen, zegt de groepering tegen de Arabischtalige krant Asharq Al-Awsat. In plaats daarvan wil Hamas wijzigingen voorstellen.

Volgens de krant is Hamas nog in gesprek over het plan, zowel intern als met andere groeperingen. Mogelijk wordt daarmee gedoeld op Islamitische Jihad, die zich eerder fel uitsprak tegen het plan.

Het is niet duidelijk welke wijzigingen Hamas precies wil maken. Wel noemt de groepering dat die bijvoorbeeld gaan over de gevangenenruil en de Israëlische terugtrekking.

Meer tijd nodig

De uitspraken in de in Londen gevestigde krant, die nauwe banden heeft met de Saudische koninklijke familie, zijn in lijn met uitspraken van Hamas tegenover persbureau AFP. Daarin zei de groepering meer tijd nodig te hebben om het voorstel te bestuderen.

Volgens het plan moet er onmiddellijk een einde komen aan de oorlog. Het Israëlische leger moet zich terugtrekken en Hamas mag geen rol krijgen in het nieuwe bestuur.