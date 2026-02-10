Pensioenen bouwsector fors omhoog door vernieuwd stelsel

AMSTERDAM (ANP) - De pensioenuitkering voor mensen die in de bouw werken, gaat fors omhoog. Van ongeveer 250.000 werknemers die bijna met pensioen gaan en pensioen opbouwen bij pensioenfonds bpfBOUW stijgt de uitkering met 20,8 procent. Dat is mogelijk omdat het fonds het pensioenstelsel heeft hervormd en daardoor "meer flexibiliteit heeft om te reageren op de beurs".

De stijging in de pensioenuitkering is gebaseerd op de dekkingsgraad van het fonds, wat aangeeft in hoeverre het fonds voldoende vermogen heeft om toekomstige pensioenen te betalen. Eind 2025 kwam die uit op 141 procent. Een jaar eerder was dit nog 126,3 procent. "We hebben dus een grote pot om te verdelen", licht een woordvoerder van bpfBOUW toe.

Die groei is mogelijk omdat het nieuwe stelsel minder afhankelijk is van buffers dan het oude. Het fonds stemt de beleggingsrisico's af op de leeftijden van zijn 750.000 deelnemers. Voor ouderen wordt daarbij voorzichtiger belegd, omdat zij snel met pensioen gaan. Voor jongeren kan het fonds met meer risico beleggen en verwacht het fonds een hoger rendement.