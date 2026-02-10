ECONOMIE
Iran waarschuwt VS voor Israëlische druk bij nucleaire gesprekken

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 11:04
TEHERAN (ANP/AFP) - Iran waarschuwt voor "destructieve" invloed op de onderhandelingen met de Verenigde Staten over het Iraanse nucleaire programma, meldt woordvoerder Esmaeil Baqaei. De VS moeten "onafhankelijk van buitenlandse druk" handelen, is de boodschap. "Met name van Israëlische druk, die de belangen van de regio en zelfs van de VS negeert."
Woensdag bezoekt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu het Witte Huis. Hij vindt dat de gesprekken tussen de VS en Iran ook moeten gaan over het Iraanse raketarsenaal en de steun van Iran aan gewapende groepen in de regio.
Daar is Iran het niet mee eens. Baqaei benadrukt dat het land zich alleen richt op het nucleaire dossier, in ruil voor het opheffen van sancties. Het land wijst "elke onderhandeling die verder gaat dan dat onderwerp" af.
Vrijdag spraken de VS en Iran hierover, nadat eerdere gesprekken waren geklapt toen Israël en de VS afgelopen juni bombardementen uitvoerden op Iraanse nucleaire installaties.
