Pensioenfonds ABP koopt meerderheidsbelang in duurzaam megabos VS

AMSTERDAM (ANP) - Pensioenfonds ABP heeft een meerderheidsbelang genomen in een groot bosgebied in de Verenigde Staten dat duurzaam wordt beheerd. Het gaat om 70.000 hectare grond in het zuiden van de VS, meldt het grootste Nederlandse pensioenfonds.

Met de investering valt een "aantrekkelijk rendement" te behalen, aldus het pensioenfonds. Daarnaast kan ABP met deze stap meer geld stoppen in klimaatvriendelijke projecten. Het pensioenfonds verwacht dat in vijftien jaar bijna 2 miljoen ton extra CO2 uit de lucht wordt gehaald dankzij deze investering.

In het bosgebied wordt volgens ABP actief gewerkt aan natuurversterking. Zo worden gekapte bomen voor de houtproductie vervangen door nieuwe. Ook komt er extra bescherming voor bedreigde diersoorten.

ABP zegt niet hoeveel geld het in het project heeft gestoken. Persbureau Bloomberg meldt dat ABP het belang in handen heeft via een fonds en dat een van de beheerders daarvan de grond voor 462 miljoen dollar heeft gekocht, zo'n 393 miljoen euro.