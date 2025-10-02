ECONOMIE
Belastingdienst: plan voor wonen op vakantieparken onuitvoerbaar

Samenleving
door Redactie
donderdag, 02 oktober 2025 om 11:36
ANP-457631066
Het kabinetsplan om permanent wonen in vakantiehuisjes mogelijk te maken, is volgens de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst onuitvoerbaar. Dat schrijft de dienst in een document dat demissionair woonminister Mona Keijzer (BBB) donderdag met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Veel bewoners van vakantieparken zouden recht krijgen op huurtoeslag, wat de dienst veel werk kost.
De BBB-minister wil vanwege de woningnood dat gemeenten tien jaar lang toestaan dat mensen op vakantieparken blijven wonen. Naar schatting krijgen daardoor ongeveer 45.000 mensen recht op huurtoeslag.
'Extreem lastig'
Als gevolg verwacht de Dienst Toeslagen een "grote bulk" aanvragen voor huurtoeslag. Die aanvragen zijn ook nog eens ingewikkelder dan normaal. De dienst moet ze allemaal handmatig bekijken, en de kans dat burgers fouten maken is groter. "Hierdoor ontstaan mogelijk grote terugvorderingen." Daar komt nog bij dat toezicht op de recreatiewoningen "extreem lastig" is.
De regeling is alleen bedoeld voor mensen die tenminste sinds 16 mei 2024 op een vakantiepark wonen. Aan mensen die pas later introkken in een recreatiewoning, is het "moeilijk uitlegbaar" dat zij geen huurtoeslag krijgen.
Werving
Al met al verwacht de Dienst Toeslagen dat er eenmalig 50 miljoen euro nodig is om het plan uit te voeren. Meer dan vierhonderd fulltime medewerkers moeten tijdelijk bijspringen, maar het is "waarschijnlijk niet mogelijk" om hen te werven.
"Dit oordeel neem ik heel serieus", reageert Keijzer in een brief. Toch blijft ze vooralsnog achter haar plan staan. Ze wil de komende maanden een onderzoek laten uitvoeren naar het werk en geld dat het bewonen van vakantieparken de overheid zou kosten. Op basis van dat onderzoek wil ze dat de Dienst Toeslagen nog eens over de uitvoering nadenkt.

