AustralianSuper, het grootste pensioenfonds van Australië, zet vraagtekens bij de waardering die Anthropic nastreeft bij de beursgang. De maker van chatbot Claude wil ruim 64 miljard dollar (ruim 57 miljard euro) ophalen met de beursintroductie en mikt op een marktwaarde van ongeveer 1,4 biljoen dollar.

"Wanneer we proberen deze waardering te rechtvaardigen, komen er parallellen met de internetzeepbel naar boven", zei Shaun Manuell, hoofd beleggingen bij AustralianSuper, tijdens een paneldiscussie in Sydney. De gekte rond Anthropic weerspiegelt volgens hem "een groeiend overenthousiasme rond de AI-sector", een trend die voor beleggers uiteindelijk weleens op een teleurstelling zou kunnen uitlopen.

De opmerking van Manuell wijst op scepsis onder grote institutionele beleggers over wat wel eens de grootste beursgang ooit zou kunnen worden. Hij wilde echter niet zeggen of het pensioenfonds, dat omgerekend voor ruim 260 miljard euro aan vermogen beheert, deelneemt aan de beursgang.