Pensioenfonds daagt bestuurders failliet BCC voor de rechter

AMSTERDAM (ANP) - Het Pensioenfonds Detailhandel heeft bestuurders van de failliete elektronicawinkelketen BCC voor de rechter gedaagd. Het fonds beschuldigt het in 2023 omgevallen bedrijf ervan te weinig pensioenpremies te hebben afgedragen en eist 7,5 miljoen euro. Dat staat in een faillissementsverslag waar RTL Z eerder over schreef.

Volgens het pensioenfonds voor de winkelbranche hebben bestuurders onrechtmatig gehandeld, schrijven curatoren Joris Lensink en Thijs Hekman. Ze zeggen het pensioenfonds om meer informatie te hebben gevraagd over de kwestie, maar die niet te hebben gekregen.

Naast BCC stelt het pensioenfonds ook bestuurders van moederbedrijf Mirage Retail Group (MRG) aansprakelijk. Dat bedrijf vroeg zelf in december vorig jaar faillissement aan, nadat zijn andere dochterbedrijf Blokker ook failliet was gegaan. Het is niet duidelijk welke bestuurders aansprakelijk zijn gesteld. Volgens RTL Z zou het om MRG-bestuurders Michiel Witteveen en Ynse Stapert en BCC-directeur Caspar Klinkhamer kunnen gaan.