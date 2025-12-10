ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Evenepoel moet kopmanschap in Tour delen met Lipowitz

Sport
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 17:16
anp101225172 1
PALMA MALLORCA (ANP/RTR) - Remco Evenepoel is niet de enige kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe in de Tour de France. De Belg deelt zijn beschermde status met de Duitser Florian Lipowitz.
"Het wordt de eerste keer dat ik niet als enige kopman naar de Ronde van Frankrijk ga", zei Evenepoel tijdens een trainingskamp van zijn nieuwe ploeg op Mallorca. "Ik denk dat het goed is om meerdere opties te hebben. We gaan allebei voor de winst."
Evenepoel en Lipowitz willen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard uitdagen. De Sloveen en Deen wonnen de drie laatste edities van de Tour.
Primoz Roglic
De 25-jarige Evenepoel heeft afscheid genomen van Quick Step. De Belg eindigde in 2024 als derde in de Tour en moest dit jaar opgeven. Lipowitz verraste afgelopen zomer met een derde plaats in de Tour. Evenepoel slaat volgend jaar de Ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo over. Hij wil Luik-Bastenaken-Luik voor de derde keer winnen.
Red Bull-BORA-hansgrohe gaat zonder Primoz Roglic naar de Tour. De Sloveen mag zich op de Ronde van Spanje richten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544447701

Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

wat-kost-een-kind-1

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

0x0

Zilver wint van goud

shutterstock_2494424467

Niet alles ligt aan Mona Keizer: hoe gemeenten zelf de betaalbare woningbouw afknijpen

d622ad18ecf97ac4b36df07888158ca2,65c921c5

De Caroline van der Plas van de VS: Niet dom, maar doelbewust: zo werkt de taalcode van Trump

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Loading