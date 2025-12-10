Evenepoel moet kopmanschap in Tour delen met Lipowitz

PALMA MALLORCA (ANP/RTR) - Remco Evenepoel is niet de enige kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe in de Tour de France. De Belg deelt zijn beschermde status met de Duitser Florian Lipowitz.

"Het wordt de eerste keer dat ik niet als enige kopman naar de Ronde van Frankrijk ga", zei Evenepoel tijdens een trainingskamp van zijn nieuwe ploeg op Mallorca. "Ik denk dat het goed is om meerdere opties te hebben. We gaan allebei voor de winst."

Evenepoel en Lipowitz willen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard uitdagen. De Sloveen en Deen wonnen de drie laatste edities van de Tour.

Primoz Roglic

De 25-jarige Evenepoel heeft afscheid genomen van Quick Step. De Belg eindigde in 2024 als derde in de Tour en moest dit jaar opgeven. Lipowitz verraste afgelopen zomer met een derde plaats in de Tour. Evenepoel slaat volgend jaar de Ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo over. Hij wil Luik-Bastenaken-Luik voor de derde keer winnen.

Red Bull-BORA-hansgrohe gaat zonder Primoz Roglic naar de Tour. De Sloveen mag zich op de Ronde van Spanje richten.