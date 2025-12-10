ECONOMIE
Stint-ondernemers erkennen dat gebruikershandleiding niet klopte

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 17:38
DEN BOSCH (ANP) - Stint-ondernemers Edwin Renzen en Peter Noorlander hebben woensdag in de rechtbank toegegeven dat zij onjuiste informatie hebben opgenomen in gebruikershandleidingen. Zo schreven zij dat de elektrische bolderkar voldeed aan Europese veiligheidsrichtlijnen, terwijl dit niet klopte. Ook in een aanvraag bij het ministerie van Infrastructuur meldden zij volgens het Openbaar Ministerie ten onrechte dat de Stint voldeed aan de benodigde veiligheidseisen. Het OM verdenkt de bedrijven van het tweetal van onder meer valsheid in geschrifte.
Volgens het OM hebben de verdachten in de handleiding van hun Stint geschreven dat de elektrische bolderkar voldeed aan de veiligheidseisen van de Machinerichtlijn. Dat is een Europese richtlijn met veiligheidscriteria waaraan machines moeten voldoen. "Dat hadden we anders moeten formuleren in de gebruikershandleiding", zei Noorlander.
In de rechtbank Den Bosch dient de strafzaak over het dodelijke ongeluk in 2018 met een Stint in Oss waarbij vier kinderen omkwamen.
