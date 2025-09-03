ECONOMIE
Pensioenfonds PFZW belegt in aandelen van veel minder bedrijven

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 11:39
ZEIST (ANP) - Het pensioenfonds voor zorgmedewerkers PFZW belegt in aandelen van veel minder bedrijven. Het fonds had eerder een belang in ongeveer 3500 bedrijven, nu zijn dat er ongeveer 800. Dat is volgens PFZW het resultaat van "actieve keuzes" voor bedrijven die passen binnen het beleggingsbeleid van het fonds. Bij dat beleid kijkt het pensioenfonds naar rendement, risico en duurzaamheid.
Tot het tweede kwartaal van dit jaar belegde PFZW in aandelen via een wereldwijde index, waarbij de beleggingen een vaste groep beursgenoteerde bedrijven volgden. Het fonds zegt nu dat dit soms voor onaangename verrassingen zorgde als er incidenten waren bij bedrijven waarin PFZW bleek te beleggen.
De risico's van de kleinere groep bedrijven waarin PFZW belegt zijn volgens het fonds wel op dezelfde manier gespreid als voorheen. Wel is er een "lichte verschuiving" richting Nederlandse en Europese bedrijven.
