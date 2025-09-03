Zeker vijftien tips bij politie na tonen beelden in zaak-Boushra

ALMERE (ANP) - De politie heeft sinds dinsdagavond vijftien tot twintig tips binnengekregen in het onderzoek naar de dood van Boushra uit Almere. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog iets op, laat een woordvoerder weten. In Opsporing Verzocht werden dinsdagavond de laatst bekende beelden getoond van de 24-jarige Syrische, die op 7 augustus verdween en een week later dood werd gevonden in een bosgebied in Almere.

In het programma waren ook beelden te zien van de verdachte in de zaak. De 34-jarige Omar Alhamad, met wie Boushra vijf kinderen had en van wie ze al enige tijd gescheiden leefde, werd op 7 augustus gefilmd toen hij in Zeist de asielopvanglocatie verliet waar hij onderdak had. Hij reed in een grijze auto, ook dat is op beeld vastgelegd.

Het Openbaar Ministerie loofde eerder een beloning van 10.000 euro uit voor de tip die leidt naar de verblijfplaats van de verdachte, die nu mogelijk een valse naam gebruikt en Arabisch spreekt. De politie heeft woensdagochtend geen update over de zaak.