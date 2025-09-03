Grote steden willen fatbikes weren van het fietspad

AMSTERDAM (ANP) - Vijf grote steden willen dat gemeenten fatbikes, elektrische vrachtfietsen en brommobielen kunnen verbieden of verbannen van het fietspad naar de rijbaan. Zo moet het verkeer veiliger worden voor voetgangers en 'gewone' fietsers. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven schrijven dat in een brief aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

De wethouders die de brief ondertekenen, maken zich zorgen over de opkomst van allerlei "grote en snelle licht elektrische voertuigen die vaak opgevoerd zijn, de toelating van e-steps en de opkomst van brommobielen". Door dit soort voertuigen worden de snelheidsverschillen op het fietspad steeds groter en neemt het aantal ongelukken en slachtoffers toe.

Ze zijn blij met voorstellen die al zijn gedaan in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld voor een helmplicht en een minimumleeftijd voor fatbikes en e-bikes. Maar ze dringen aan op meer maatregelen. "Het fietspad moet een veilige plek blijven voor alle fietsers, niet alleen voor de grootste, sterkste en snelste fietsers", betogen ze.