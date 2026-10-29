Flevoland investeert miljoenen in nieuwe buitendijkse haven Urk

LELYSTAD (ANP) - De provincie Flevoland gaat miljoenen investeren in de aanleg van een buitendijkse haven in Urk. Een meerderheid van de Staten heeft ingestemd met dit collegevoorstel. Onder de tegenstanders zijn PRO, Partij voor de Dieren en coalitiepartij VVD. Die fracties vinden de financiële risico's te groot en stellen dat het veel te lang duurt voordat de investering wordt terugverdiend.

De provincie doet geen mededelingen over de hoogte van het investeringskrediet. Dit heeft te maken met de aanbesteding voor de haven die nog moet plaatsvinden. Volgens bronnen van Omroep Flevoland en de Stentor gaat het om tientallen miljoenen.

Fractievoorzitter Ria Visser-Kapitein van de ChristenUnie zei dat de haven kansen aan een volgende generatie biedt. "Daar willen we graag aan bijdragen." BBB-fractievoorzitter Andrea van Veen noemde de haven waardevol voor de verdere ontwikkeling van de provincie. "We laten hiermee zien dat Flevoland wil meedoen en lef en visie heeft."

De voorbereiding op de aanleg van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) loopt al jaren. De coalitie van BBB, VVD, ChristenUnie, PVV en SGP schrijft in het collegevoorstel dat bestaande maritieme bedrijven door het project kunnen blijven groeien en er meer ruimte komt voor nieuwe economische activiteiten. Volgens gedeputeerde Sjaak Simonse (SGP) komen er door de haven veel banen bij.

Om over het geld voor de investering te kunnen beschikken, moet Flevoland forse leningen afsluiten. Pas na tachtig jaar zijn de investeringen terugverdiend. "We zijn altijd voor ontwikkeling van de haven geweest en dat zijn we nog steeds", zei VVD-fractievoorzitter Franco Achtien. "Maar de investering vraagt te veel van de provincie en de inwoners. Elke euro die we vastleggen voor de haven kunnen we de komende tachtig jaar niet meer uitgeven aan andere ontwikkelingen."

Het voorgestelde investeringskrediet voor de haven is al meerdere keren verhoogd. Het college stelt dat dit onder meer komt door gestegen kosten voor personeel, energie en materiaal. Meerdere fracties vroegen zich af of de komende tijd niet nog meer geld voor de aanleg van de haven nodig is dan nu is voorzien. Een meerderheid van de fracties steunde een motie van de Partij voor de Dieren waarin het college wordt opgeroepen de Staten ieder halfjaar te informeren over de ontwikkeling van de haven.

Simonse zegde de Staten toe tijdig te informeren over eventuele financiële tegenvallers. Ook beloofde hij contact te blijven houden met het Rijk over mogelijke steun voor de aanleg van de haven.