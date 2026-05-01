Pentagon sluit deal met zeven techreuzen, Anthropic ontbreekt

Economie
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 16:39
anp010526143 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Zeven AI-bedrijven hebben een overeenkomst bereikt met het Pentagon. Daardoor kan het Amerikaanse ministerie van Defensie gebruikmaken van de geavanceerde mogelijkheden van de techbedrijven. Anthropic is de opvallende afwezige. De AI-startup werkte eerder veel samen met het ministerie.
De overeenkomst is gesloten met SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Microsoft, Amazon en Reflection. Deze bedrijven worden verder geïntegreerd in de netwerkomgevingen van het Pentagon, waardoor meer militairen toegang krijgen tot de producten. Met die producten kan het ministerie van Defensie onder andere meer kunstmatige intelligentie inzetten voor geheime werkzaamheden.
Anthropic ontbreekt, nadat het in conflict kwam met het ministerie. Dat wilde onbeperkt gebruikmaken van Anthropics AI-systemen, maar het bedrijf stelde als voorwaarde dat zijn technologie niet mag worden ingezet voor het in de gaten houden van de Amerikaanse bevolking en het ontwikkelen van volledig autonome wapens.
HCwiC8QaIAALmIb

0e788d4d a7ee 457d 8b3b b7e96f6b3b75

6x403x3312x1863-1920x1080

249228188_m

ss-uniformen-von-hugo-boss

ANP-535465219

