Pentagon sluit deal met zeven techreuzen, Anthropic ontbreekt

WASHINGTON (ANP/RTR) - Zeven AI-bedrijven hebben een overeenkomst bereikt met het Pentagon. Daardoor kan het Amerikaanse ministerie van Defensie gebruikmaken van de geavanceerde mogelijkheden van de techbedrijven. Anthropic is de opvallende afwezige. De AI-startup werkte eerder veel samen met het ministerie.

De overeenkomst is gesloten met SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Microsoft, Amazon en Reflection. Deze bedrijven worden verder geïntegreerd in de netwerkomgevingen van het Pentagon, waardoor meer militairen toegang krijgen tot de producten. Met die producten kan het ministerie van Defensie onder andere meer kunstmatige intelligentie inzetten voor geheime werkzaamheden.

Anthropic ontbreekt, nadat het in conflict kwam met het ministerie. Dat wilde onbeperkt gebruikmaken van Anthropics AI-systemen, maar het bedrijf stelde als voorwaarde dat zijn technologie niet mag worden ingezet voor het in de gaten houden van de Amerikaanse bevolking en het ontwikkelen van volledig autonome wapens.