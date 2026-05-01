Brandweer blust meerdere nieuwe bosbranden

Samenleving
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 16:37
KOOTWIJK (ANP) - Op meerdere plekken zijn vrijdagmiddag natuurbranden uitgebroken. Zo woedden er onder meer bij de Gelderse plaatsen Kootwijk en Harderwijk twee bosbranden.
In Kootwijk gebeurde dat langs de Nieuw Milligenseweg. Bij de brand kwam veel rook vrij. Een woordvoerder vertelde dat er vijf blusvoertuigen zijn ingezet en dat het vuur snel onder controle was. Vanwege de brand werd de A1 korte tijd gesloten.
In Harderwijk brak bij de Plaggeweg een bosbrand uit. De brandweer rukte met verschillende voertuigen uit. Ook hier werd al snel het sein brand meester gegeven. De brandweer is, net zoals in Kootwijk, vooral bezig met nablussen.
In een bos bij Uden in Brabant was vrijdagmiddag ook kort een brand. Die was snel geblust, laat een woordvoerster van de veiligheidsregio weten.
