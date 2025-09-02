Trump gaat Hooggerechtshof vragen om versnelde uitspraak tarieven

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat het Hooggerechtshof vragen om een versnelde uitspraak in de hoop een beslissing van een federale rechtbank terug te draaien. Die oordeelde vrijdag dat de meeste importheffingen van Trump onwettig zijn.

De Verenigde Staten gaan volgens Trump mogelijk woensdag al in beroep bij de hoogste rechter, omdat het "rampzalig voor ons land" zou zijn als de uitspraak zou blijven staan. "We gaan naar het Hooggerechtshof, we denken morgen al, omdat we snel uitsluitsel nodig hebben", zei Trump dinsdag tegen verslaggevers. "We zullen vragen om een versnelde uitspraak."

Trump heeft in zijn tweede termijn invoerheffingen tot speerpunt gemaakt om landen onder druk te zetten en handelsakkoorden opnieuw te onderhandelen. De zogenoemde "wederkerige" tarieven uit april en extra heffingen tegen China, Canada en Mexico in februari zijn nu door een hof van beroep in Washington afgewezen. De rechter liet de tarieven wel van kracht terwijl de zaak loopt.