Pernod Ricard heeft last van zwakke drankverkopen in VS en Europa

PARIJS (ANP) - Het Franse drankenconcern Pernod Ricard blijft last houden van zwakke marktomstandigheden in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf achter merken zoals Absolut Vodka, Martell, Malibu, Jameson en Chivas Regal deed in het afgelopen kwartaal wel goede zaken in India, een belangrijke groeimarkt voor het concern. Pernod Ricard bereidt daar een beursgang voor, die nog wel goedgekeurd moet worden door het bestuur.

Het concern maakte donderdag een totale kwartaalomzet bekend van 2,2 miljard euro, 1 procent minder dan vorig jaar. In Europa bedroeg de daling 6 procent en in de VS zelfs 9 procent. In Azië kwam de groei uit op 9 procent, vooral door een verkoopspurt in India van 19 procent.

De wereldwijde marktomstandigheden blijven volgens het bedrijf "volatiel en onzeker", vooral door de aanhoudende conflicten in Europa en het Midden-Oosten en de druk op de kosten van levensonderhoud in sommige markten, stelt de onderneming.