Eerste helft van herfst ruim anderhalve graad warmer dan normaal

HOUTEN (ANP) - Het was warmer dan normaal in de eerste helft van de meteorologische herfst, die op 1 september begon. Volgens Weeronline lag de gemiddelde temperatuur op 15,6 graden, terwijl dat normaal gesproken 14,0 graden is. Ook scheen de zon vaker en viel er minder regen.

De eerste helft van de herfst in 2026 is de op twee na warmste sinds de metingen in 1901 startten. Alleen in 2023 en 2006 was het tussen 1 september en 15 oktober warmer. Op 26 dagen lag de temperatuur dit jaar hoger dan 20 graden. Normaal gesproken gebeurt dat op 15 dagen. De hoogste temperatuur werd op 7 september in het Limburgse Ell gemeten: 30,4 graden.

De zon scheen in de eerste helft van de herfst 262 uur, 40 uur langer dan gebruikelijk. Het aantal zonuren is in 2026 sowieso hoog: de zon scheen al 1918 uur, wat 94 uur meer is dan normaal gesproken in een heel jaar. Er viel gemiddeld 108 millimeter regen, waar 123 millimeter gebruikelijk is. Wel waren er lokale verschillen, met meer neerslag in het westen en het noorden.