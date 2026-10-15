ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste helft van herfst ruim anderhalve graad warmer dan normaal

Samenleving
door anp
anp151026107 1
Volg ons op Google Nieuws
HOUTEN (ANP) - Het was warmer dan normaal in de eerste helft van de meteorologische herfst, die op 1 september begon. Volgens Weeronline lag de gemiddelde temperatuur op 15,6 graden, terwijl dat normaal gesproken 14,0 graden is. Ook scheen de zon vaker en viel er minder regen.
De eerste helft van de herfst in 2026 is de op twee na warmste sinds de metingen in 1901 startten. Alleen in 2023 en 2006 was het tussen 1 september en 15 oktober warmer. Op 26 dagen lag de temperatuur dit jaar hoger dan 20 graden. Normaal gesproken gebeurt dat op 15 dagen. De hoogste temperatuur werd op 7 september in het Limburgse Ell gemeten: 30,4 graden.
De zon scheen in de eerste helft van de herfst 262 uur, 40 uur langer dan gebruikelijk. Het aantal zonuren is in 2026 sowieso hoog: de zon scheen al 1918 uur, wat 94 uur meer is dan normaal gesproken in een heel jaar. Er viel gemiddeld 108 millimeter regen, waar 123 millimeter gebruikelijk is. Wel waren er lokale verschillen, met meer neerslag in het westen en het noorden.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-14 om 07.13.55

Zondag gaat de klok een uur terug: deze apparaten moet je zelf nog verzetten

monteur_cv_ketel

Valt je cv-ketel deze winter uit? Dan mag je nog gewoon een nieuwe ketel nemen, maar bij een ketel van 12 jaar of ouder is dat niet altijd slim

61160634_m

Kristallen glazen van je oma in de kast? Zoveel zijn ze nu waard

benzine en diesel weer onder de 2 euro per liter1668774732

Nu al recordprijzen aan de pomp, en vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent bij: dit kost het jou per volle tank

cartoon_ah_cyberincident_AI

Google, de Rijksrecherche en nu ook AH: deze terugbelnummers horen op een briefje naast je telefoon

184123418_m

Europa koopt nog steeds Russisch gas: waarom, en wat de stop op 1 januari met je gasrekening doet

Loading