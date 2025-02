Personeel FNV wil meerdere dagen staken om bestuurscrisis bond

UTRECHT (ANP) - Medewerkers van FNV willen meerdere dagen gaan staken om het bestuur van de vakbond te dwingen terug te treden. Dat zegt bestuurder Judith Westhoek van FNV Personeel, de interne vakbond bij FNV die opkomt voor de belangen van de eigen werknemers. Maandag legden al zo'n zevenhonderd FNV'ers het werk neer, terwijl het bestuur urenlang in vergadering was maar niet tot overeenstemming wist te komen.

Westhoek stuurde twee weken geleden al een ultimatum naar het bestuur. Maar daarop heeft ze nog steeds geen antwoord gekregen. "Dat zegt wat over de staat waarin het bestuur nu verkeert." Wanneer de nieuwe staking plaatsvindt, is nog niet bekend. Dat wil Westhoek aan het eind van de middag bespreken. "Maar we zullen waarschijnlijk niet tot volgende week wachten", voegt ze er alvast aan toe. Mocht het bestuur voor die tijd alsnog ingaan op de in het ultimatum gestelde eisen, dan kan de actie nog worden afgeblazen.