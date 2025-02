Hypotheekrente blijft dalen, dit zijn de vooruitzichten voor de rest van het jaar

Voor de tweede week op rij is de hypotheekrente gezakt. De Hypotheekshop verwacht dat deze daling dit jaar doorzet. Er is zelfs al een geldverstrekker die onder de grens van 3% zit.

Obvion, een dochterbedrijf van Rabobank, biedt een rente van 2,98% aan voor nieuwbouwwoningen met energielabel A++++, bij een rentevaste periode van vijf jaar. Ondertussen is het belangrijkste rentetarief voor huizenkopers – tien jaar vast met NHG – gedaald naar gemiddeld 3,57%. Begin dit jaar lag dit percentage iets lager, maar eind vorige maand liep het op naar bijna 3,7%. Dit kwam doordat beleggers schrokken van handelstarieven die de Amerikaanse president Donald Trump instelde voor Canada, China en Mexico.

Reactie op politieke en economische ontwikkelingen

Na de stijging van vorige maand is de rust op de rentemarkt teruggekeerd. “Inmiddels lijkt de markt gewend te raken aan het wispelturige beleid van president Trump”, zegt Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep tegen De Telegraaf.

De Hypotheekshop verwacht dat de rente dit jaar nog verder gaat dalen. De organisatie wijst naar de Europese Centrale Bank (ECB), die waarschijnlijk in maart de rente verder verlaagt. Het is goed mogelijk dat ECB-president Christine Lagarde ook in april en juni een verlaging aankondigt, iets dat de financiële markten al deels hebben ingecalculeerd.

Onzekerheid

Volgens De Hypotheekshop zorgt dit ervoor dat hypotheekrentes met kortere rentevaste periodes verder omlaag gaan. Ze verwachten dat rentes met langere rentevaste periodes ook zullen dalen. “Onzekerheden zoals de economische ontwikkelingen in de VS, inflatie en geopolitieke spanningen kunnen deze verwachtingen echter beïnvloeden”, meldt de hypotheekadviesketen.

Ook Van Bruggen Adviesgroep ziet onzekerheid op de markt. “Er gebeurt veel op economisch en politiek vlak. De rentes reageren hierop: soms met een daling, dan weer met een stijging. Deze schommelingen blijven voorlopig”, legt Noorlag uit.

Atypische marktomstandigheden

Huizenkopers merken dat de rente zich anders gedraagt dan normaal. Vaak geldt: hoe langer je de rente vastzet, hoe hoger het tarief. Nu is dat niet zo. Op dit moment is een rentevaste periode van vijf jaar voordeliger dan een variabele rente.

Bron: De Telegraaf