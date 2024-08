Personeel grote Canadese spoorwegmaatschappij weer aan het werk

OTTAWA (ANP/RTR) - Werknemers gaan weer aan het werk bij een van de twee Canadese spoorwegmaatschappijen die met vakbondsacties kampen. Vakbond Teamsters maakte bekend dat een werkonderbreking bij de Canadian National Railway vrijdag eindigt. Bij een ander vervoersbedrijf, Canadian Pacific Kansas City, gaat het personeel nog niet aan het werk.

Zo'n 9000 treinmedewerkers konden donderdag niet naar hun werk door vastgelopen loononderhandelingen. Na dreigementen met stakingen van de vakbond besloten de twee grootste spoorgoederenvervoerders van Canada zelf hun activiteiten te staken en medewerkers thuis te laten, om chaos op het spoor te voorkomen.

Canada, in oppervlakte het op een na grootste land ter wereld, is voor het goederenvervoer sterk afhankelijk van het spoor. Het bedrijfsleven vreesde voor grote economische schade en riep premier Justin Trudeau op om in te grijpen. Hij gaf de Canada Industrial Relations Board, die geschillen op de werkvloer moet oplossen, opdracht om een oordeel te vellen over de werkonderbrekingen.