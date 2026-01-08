Personeelstekort in kinderopvang daalt niet langer

UTRECHT (ANP) - De daling van het personeelstekort in de kinderopvang zet niet door. Daardoor blijft de druk op de sector hoog, ziet Kinderopvang werkt!. Die organisatie zet zich in voor mensen die in de kinderopvangsector werken. Door de tekorten is de werkdruk hoog en zijn de wachtlijsten lang.

Aan de peiling namen 442 kinderopvangorganisaties deel, die goed zijn voor ruim 39.000 werkplekken. Bijna een kwart van de gepeilde dagopvangplekken kampt met personeelstekort. Bij de buitenschoolse opvang (bso) en peuteropvang is dat respectievelijk 36 procent en 16 procent. Daarnaast hebben grote kinderopvanglocaties vaker last van een tekort dan kleine en middelgrote organisaties. Een woordvoerder kan nog niet zeggen hoeveel werkkrachten de sector in totaal tekortkomt.

Bij eerdere peilingen zag de sector nog een verlichting. Zo daalde het aandeel organisaties met een tekort in de dagopvang van 30 procent in mei 2024 naar 23 procent in mei 2025.