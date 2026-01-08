ECONOMIE
Eindhoven Airport vraagt natuurvergunning aan

Economie
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 17:39
anp080126170 1
EINDHOVEN (ANP) - Eindhoven Airport vraagt een natuurvergunning aan bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Volgens het vliegveld is dat nodig om de hogere uitstoot van stikstof door vliegtuigen.
Luchtvaartmaatschappijen zijn de laatste tijd bezig met het aanschaffen van nieuwe, zuinigere vliegtuigen. Maar er worden ook vaker grotere toestellen ingezet. "Vlootvernieuwing is een positieve ontwikkeling voor geluid en CO2. De keerzijde is echter dat nieuwe en zwaardere toestellen deels voor meer stikstofuitstoot zorgen." Eindhoven Airport wil graag een natuurvergunning waarbij alvast wordt gekeken naar de toekomst waarin genoemde ontwikkelingen leiden tot een verdere toename van stikstofemissies.
Het vliegveld diende eerder ook al een aanvraag voor een natuurvergunning in. In 2024 stelde toenmalig stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) echter dat Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport ook zonder zo'n vergunning zouden kunnen. Daarop volgde toen veel kritiek vanuit milieukringen.
