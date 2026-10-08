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Geschil over kosten opgelost, Van Gogh Museum kan gaan renoveren

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn het eens geworden over de financiering van de renovatie van het museumgebouw. Daarmee is de langdurige onzekerheid over de toekomst van het museum weggenomen, meldt het Van Gogh Museum.
Er liep een bemiddelingstraject omdat het Rijk en het museum het niet eens waren over de financiering. Wat er precies is afgesproken meldt het museum niet, maar wel dat er in het najaar van 2028 kan worden begonnen met de opknapbeurt. Tijdens de werkzaamheden blijft het museum deels open.
Museumdirecteur Emilie Gordenker is blij dat het geschil is opgelost. "De renovatie is noodzakelijk om dit gebouw en deze wereldberoemde collectie op een verantwoorde manier te bewaren voor bezoekers, medewerkers en de generaties na ons. In de geest van de afspraken tussen de Nederlandse staat en de oprichter van het museum ir. dr. V.W. van Gogh zijn we er met het ministerie uitgekomen, en daar ben ik dankbaar voor."
Mediation
De kwestie tussen OCW en het museum ontstond vorig jaar zomer. Gordenker zei toen in The New York Times dat het museum mogelijk dicht zou moeten als het Rijk niet met meer geld over de brug zou komen. De renovatie zou 104 miljoen euro kosten. Dat zou niet betaald kunnen worden met de jaarlijkse, reguliere subsidie van 8,5 miljoen euro. OCW liet destijds weten dat er wat het ministerie betreft voldoende geld naar het museum gaat. Het verschil van inzicht dreigde uit te lopen op een rechtszaak, maar die werd aangehouden om via mediation tot een vergelijk te komen.
Een woordvoerder van het Van Gogh Museum laat donderdag desgevraagd weten niets te kunnen zeggen over de inhoud van het nu bereikte akkoord.
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