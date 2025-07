Peter Gillis en advocaat kijken naar andere koper vakantieparken

ASTEN (ANP) - Peter Gillis en zijn advocaat kijken of een andere partij de vakantieparken van de realityster en ondernemer wil overnemen, mochten de gesprekken met koper Taeke Dijkstra mislukken. Advocaat Erik Braun meldt maandag dat ze bezig zijn met "plan B en C" en dat er serieuze geïnteresseerden zijn.

Hoeveel gegadigden dit zijn en wie, wil hij niet zeggen. Gillis en Braun verwachten nog wel met Dijkstra en diens advocaat een deal te kunnen sluiten. Of dat gebeurt en wanneer hangt volgens Braun af van wanneer Dijkstra de financiering rond heeft. "Wij zitten ook in een afwachtende rol, natuurlijk zijn we bezig met plan B en C", zegt hij.

Er worden al wekenlang gesprekken gevoerd over de verkoop van de vakantieparken. Eerder wilde Dijkstra niet betalen vanwege Gillis' problemen met de Belastingdienst. Gillis had op 1 mei via een kort geding afgedwongen dat de transactie van 185 miljoen euro voor de vakantieparken moet doorgaan.