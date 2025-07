Waarom de maandag zo slecht is voor je gezondheid

Maandagen: ze hebben niet voor niets een slechte reputatie. Na een ontspannen weekend worden we plots geconfronteerd met to-dolijsten, verplichtingen en de lange week die nog voor ons ligt. Maar die maandagochtendblues is niet alleen vervelend, hij kan ook echt schadelijk zijn voor je gezondheid.

Onderzoekers van de Universiteit van Hongkong hebben ontdekt dat mensen die zich op maandagen gespannen of angstig voelen, tot wel 23 procent hogere niveaus van het stresshormoon cortisol in hun lichaam hebben. Dat blijkt uit een studie onder ruim 3.500 volwassenen van 50 jaar en ouder, van wie haarmonsters werden geanalyseerd. Cortisol is een hormoon dat het lichaam aanmaakt als reactie op stress en langdurig verhoogde niveaus kunnen leiden tot serieuze gezondheidsproblemen, waaronder hartziekten, diabetes en verstoringen van het immuunsysteem.

Ook als je met pensioen bent

Opvallend is dat dit ‘maandagstress-effect’ zelfs voorkomt bij mensen die al met pensioen zijn. Werken speelt dus niet per se de hoofdrol: maandag lijkt op zichzelf al een cultureel stressmoment te zijn. "Voor sommige mensen is maandag de wekker van het zenuwstelsel," zegt socioloog Tarani Chandola, hoofdauteur van het onderzoek. "Zelfs zonder werkstress blijft het lichaam reageren, alsof het getraind is om de week met spanning te beginnen."

Dat is verontrustend nieuws, vooral in het licht van eerdere studies die een piek in hartproblemen op maandagen laten zien. Eén analyse uit 2005 toonde zelfs aan dat er op maandagen tot 19 procent meer hart- en vaatincidenten plaatsvinden dan op andere dagen.

Wat kun je eraan doen? Bewustwording is stap één. Als je merkt dat je op zondagavond of maandagochtend gespannen bent, probeer dan een rustige overgang te creëren: plan op zondag iets ontspannends, begin maandag niet direct met je zwaarste taken en neem wat vaker korte pauzes.