Ook Peter Wennink (ASML) tegen BNR: via via ben ik gepolst voor kabinet

Voormalig topman van ASML Peter Wennink is "via via" benaderd voor een mogelijke positie in het nieuwe kabinet. De onlangs afgezwaaide bestuurder van de Veldhovense chipmachinemaker zei dat in gesprek met radiozender BNR.

"Er is altijd wel via via de vraag: goh ben je misschien geïnteresseerd? Iedereen weet dat ik een warm hart heb voor de Nederlandse samenleving, dan gaan mensen weleens lijntjes uitwerpen", zei Wennink tegen de nieuwszender. De gesprekken waren "niet heel concreet".

Verwijzend naar het donderdag chaotisch verlopen debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet, bestaande uit PVV, VVD, NSC en BBB, zegt Wennink blij te zijn met zijn keuze. "Soms neem je de juiste beslissingen."

Kritiek

Vooral in zijn laatste maanden als ASML-topman uitte Wennink kritiek op de regering en de nieuw verkozen Kamerleden. Die zouden te weinig oog hebben voor de gevolgen van beleid voor het vestigingsklimaat en de innovatiekracht van Nederland.

ASML kreeg de afgelopen jaren beperkingen opgelegd bij de export van geavanceerdere chipmachines naar China, na druk van de Verenigde Staten. Wennink zei vaak problemen te hebben gehad met de argumenten achter de geopolitieke strijd tussen de Amerikanen en Chinezen.

Ideologie

"Waar ik de laatste tijd meer problemen mee had, was dat dit soort discussies niet werd gevoerd op basis van inhoud, data en feiten, maar op basis van ideologie", vertelde hij. "Daar kun je van alles van vinden, maar wij zijn een bedrijf waar de belangen van je stakeholders, waaronder je klanten, en je leveranciers en je mensen en je aandeelhouders in balans gemanaged moeten worden."