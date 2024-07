Biden in tv-interview: ik was ziek tijdens debat

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in zijn eerste televisie-interview na zijn zwakke optreden tijdens het debat met Donald Trump op 27 juni aangegeven dat hij ziek was tijdens dat debat. "Ik voelde me vreselijk", zei Biden in gesprek met zender ABC. Hij noemde het "een slechte episode" en suggereerde daarmee dat het een eenmalig incident zou zijn geweest.

Biden legde uit dat hij tijdens het debat uitgeput was als gevolg van een zware verkoudheid en een hardnekkige jetlag.

Sinds het debat wordt volop gediscussieerd over de vraag of Biden zijn kandidatuur voor herverkiezing niet in zou moeten trekken. Zelf zegt hij echter van geen wijken te willen weten. "Ik doe mee en ga opnieuw winnen", verklaarde hij vrijdag eerder op de dag al tijdens een campagnebijeenkomst in Madison, een stad in de staat Wisconsin.

Biden benadrukte daar dat hij door het Amerikaanse volk is verkozen tot president en dat hij ook opnieuw democratisch is verkozen tot presidentskandidaat van de Democratische Partij. "Ik sta niet toe dat één debat van negentig minuten drieënhalf jaar werk uitwist. Ik blijf in de race en ik zal Donald Trump verslaan."

Toch lijkt zijn populariteit door het debat te zijn gedaald. In een peiling van de krant The Wall Street Journal gaf vrijdag nog maar 86 procent van de Democratische kiezers aan op Biden te zullen stemmen. Dat was in februari nog 93 procent. Bovendien meldde NBC News dat Hakeem Jeffries, de leider van de Democratische minderheidsfractie in het Huis van Afgevaardigden, zondag een overleg organiseert met verschillende commissies binnen de Democratische partij over de kandidatuur van Biden.