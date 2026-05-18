Petrogas begint arbitragezaak tegen Nederland

DEN HAAG (ANP) - Het olie- en gasbedrijf Petrogas uit Oman heeft een internationale arbitrageprocedure tegen Nederland aangespannen. Dat laat minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) weten. Volgens de onderneming heeft Nederland een investeringsverdrag met Oman geschonden.

Nederland zou het verdrag hebben geschonden met onder meer de tijdelijke solidariteitsbijdrage die in 2022 aan producenten van fossiele brandstoffen werd opgelegd. Na het begin van de oorlog in Oekraïne stegen de brandstofprijzen hard. Met de solidariteitsbijdrage werden huishoudens gecompenseerd voor de hoge energiekosten.

De procedure vindt plaats onder auspiciën van het Permanente Hof van Arbitrage.