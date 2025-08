Pfizer verwacht hogere winst, ondanks heffingen en eis Trump

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Farmacieconcern Pfizer verwacht dit jaar meer winst te boeken dan voorspeld. Het bedrijf houdt in de nieuwe prognose rekening met de Amerikaanse importheffingen en de eis van de Amerikaanse president Donald Trump, om de prijzen van medicijnen fors te verlagen.

Topman Albert Bourla gaf eerder dit jaar aan dat heffingen voor China, Mexico en Canada waarschijnlijk geen invloed zouden hebben op het Amerikaanse Pfizer. Wel zei hij dat de farmaceut kwetsbaar is voor heffingen voor Europa, waar Pfizer een aantal fabrieken heeft. Desondanks gaat Pfizer voor dit jaar uit van een iets hogere aangepaste winst per aandeel.

Pfizer boekte over het tweede kwartaal een omzet van ongeveer 14,6 miljard dollar, omgerekend zo'n 12,6 miljard euro. Dat was 10 procent meer dan een jaar eerder. Daarvan bleef een winst van ruim 2,9 miljard dollar over, flink meer dan de 41 miljoen dollar een jaar eerder. Het verbeterde resultaat komt onder andere door kostenbesparingen.