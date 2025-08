Voor tweede keer ruit van nieuwe moskee in Assen ingegooid

ASSEN (ANP) - Voor de tweede keer in korte tijd is een ruit van de As-Soennah Moskee in aanbouw in Assen ingegooid. Dat bevestigt voorzitter Mohamed El Mourabit na berichtgeving van RTV Drenthe. Hij weet niet wie erachter zit. "Laten we hopen dat het niet erger wordt dan het kapot maken van een raam."

Op 25 juli zouden buren van de Marokkaanse moskee hebben gezien dat een man overdag uit zijn auto stapte en een steen door een ruit aan de voorkant van het gebouw gooide, vertelt de voorzitter. De tweede keer, afgelopen nacht van zondag op maandag, werd "aan de achterkant een hele grote ruit ingeslagen met een stoeptegel".

Na de eerste keer heeft de moskee aangifte gedaan, maar volgens El Mourabit is het politieonderzoek gestopt door een gebrek aan aanknopingspunten. Het moskeebestuur heeft na de tweede keer zelf "actie ondernomen" rondom de beveiliging van het gebouw.