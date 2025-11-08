Pfizer wint biedingsstrijd om obesitasmedicijnmaker Metsera

NEW YORK (ANP/DPA/BELGA/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse farmaceut Pfizer wint de biedingsstrijd om branchegenoot Metsera. Het bestuur van die Amerikaanse ontwikkelaar van medicijnen tegen obesitas is akkoord gegaan met een bod ter waarde van 10 miljard dollar. Metsera koos bewust niet voor het Deense Novo Nordisk, dat de onderneming eveneens wilde inlijven en zijn bod onlangs nog flink verhoogde.

Pfizer aasde al langer op Metsera. Eind september kwamen de bedrijven een deal van minstens 4,9 miljard dollar overeen. Maar een maand later kwam Novo Nordisk met een hoger bod. De Deense plannen leken echter op mededingingsbezwaren te stuiten. Volgens Metsera zorgt dat voor "onaanvaardbaar hoge" risico's, daarom heeft het bedrijf besloten toch met Pfizer verder te gaan.

Voor Novo Nordisk, bekend van diabetes- en afslankmiddelen Ozempic en Wegovy, is dit een domper. Novo Nordisk kampt al geruime tijd met groeiende concurrentie. De beurskoers van het bedrijf staat daarbij onder druk.