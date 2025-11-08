Tesla vindt geen steun bij aandeelhouders voor investering in xAI

AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Tesla heeft op zijn aandeelhoudersvergadering donderdag geen steun gekregen voor mogelijke investeringen in xAI, het AI-bedrijf van topman Elon Musk. Dat volgt uit informatie die Tesla vrijdagavond laat naar buiten heeft gebracht. Dit lijkt een tegenvaller voor Musk, die op de vergadering wel uitzicht kreeg op een megabeloning van 1 biljoen, oftewel 1000 miljard dollar.

De zakenman had eerder juist zijn steun uitgesproken voor een investering van Tesla en opperde zelfs al een bedrag van 5 miljard dollar. De bedrijven hebben reeds zakelijke banden: xAI gaf in 2024 bijna 200 miljoen dollar uit aan Tesla's Megapack-batterijen. Ook heeft Tesla de chatbot van xAI, Grok, verwerkt in zijn auto's.

Maar op de Tesla-vergadering keerde een meerderheid zich tegen een niet-bindend, adviserend voorstel voor investeringen in xAI. Er waren wel heel veel aandeelhouders die zich onthielden van stemming. Volgens de statuten van Tesla worden onthoudingen beschouwd als tegenstemmen.

Megabeloning

Tesla zal de stemming meewegen bij volgende stappen. Een investering in xAI zou Musks zakelijke imperium verder verstrengelen. Zijn raketbedrijf SpaceX is al een investeerder in xAI. Eerder dit jaar fuseerde Musk xAI daarnaast met X, dat voorheen bekendstond als Twitter. xAI gebruikt ook berichten op X om zijn AI-modellen te trainen.

De megabeloning voor Musk kon op de aandeelhoudersvergadering wel op een ruime meerderheid van de stemmen rekenen, ondanks kritiek in de aanloop naar de vergadering van diverse adviseurs en beleggers. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan uitkering van het aandelenpakket. Zo moet het bedrijf bijna zes keer zoveel waard worden op de beurs. Ook moet Tesla ambitieuze verkoopdoelen voor robotaxi's en AI-robots halen.