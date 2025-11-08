ECONOMIE
NBA wil over twee jaar Europese basketbalcompetitie lanceren

Sport
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 12:43
MILAAN (ANP/RTR) - De Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA wil een eigen competitie in Europa beginnen. Die zou volgens algemeen directeur George Aivazoglou van NBA Europa in oktober 2027 moeten beginnen.
De door de NBA gesteunde competitie zou een bedreiging kunnen vormen voor de Euroleague, die nu wordt beschouwd als de op een na beste basketbalcompetitie ter wereld.
Aivazoglou liet tijdens een bijeenkomst in Milaan in het midden of ploegen aan beide competities mogen deelnemen. Hij presenteerde wel twaalf speelsteden: Berlijn, München, Lyon, Parijs, Athene, Londen, Manchester, Milaan, Rome, Barcelona, Madrid en Istanbul.
Naast twaalf vaste deelnemers zouden er jaarlijks nog vier andere ploegen in de Europese competitie van de NBA mogen uitkomen.
