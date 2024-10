Philip Morris sluit Duitse fabrieken om dalende tabaksverkoop

STAMFORD (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse tabaksconcern Philip Morris International sluit twee fabrieken in Duitsland om dalende tabaksverkopen in Europa. De maker van Marlboro-sigaretten meldde dinsdag dat de vraag naar sigaretten de afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald, een trend die naar verwachting doorzet. Ook de vraag naar shag, geproduceerd in de fabriek in Dresden, loopt terug.

Het bedrijf heeft 372 werknemers in dienst in zijn fabrieken in Berlijn en Dresden, die in de eerste helft van volgend jaar sluiten. Philip Morris gaf aan dat het hierover in overleg zal treden met ondernemingsraden.

Onlangs was het concern nog een grote winnaar op de aandelenbeurzen in New York. Dat was omdat de fabrikant zijn winstverwachting voor dit jaar opnieuw verhoogde, aangezien de vraag naar zijn populaire Zyn-nicotinezakjes in de Verenigde Staten flink groeit. Die zakjes bevatten nicotine en worden gebruikt door ze achter de onder- of bovenlip te plaatsen.

Philip Morris behoort tot de tabaksbedrijven die proberen hun klanten over te laten stappen op alternatieve producten zoals e-sigaretten en nicotinezakjes. Het bedrijf heeft als doel om in 2030 twee derde van zijn omzet uit sigarettenalternatieven te halen.