Advocaat eist dat staat meer doet voor twee Nederlanders in Gaza

DEN HAAG (ANP) - Tegen de Nederlandse regering wordt een kort geding aangespannen om meer te doen voor twee Palestijnse Nederlanders die in Gaza vastzitten. Advocaat Samira Sabir heeft berichtgeving van Nieuwsuur bevestigd dat ze een zaak voorbereidt.

Ze wil daarin de Nederlandse staat aanspreken op zijn zorgplicht. Ook wil ze inzage in wat er bijvoorbeeld al is ondernomen om in het bijzonder één van haar cliënten uit Gaza weg te krijgen die daar al was voor het uitbreken van de oorlog meer dan een jaar geleden. De andere cliënt ging dit jaar naar Gaza nadat zijn broer in het Palestijnse gebied was omgekomen.

Sinds het begin van de oorlog hebben meer dan negentig mensen met behulp van de Nederlandse overheid de Gazastrook verlaten. Israël strijdt in het Palestijnse gebied tegen Hamas en controleert wie er in en uit mag.

Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken zegt bij Nieuwsuur dat er intensief wordt geprobeerd om nog tientallen mensen uit Gaza weg te krijgen. Hij zegt van plan te zijn een brief te sturen naar de Israëlische minister van Defensie.

Sabir is al een aantal keer op gesprek geweest bij het ministerie, maar daar kreeg ze onbevredigende antwoorden. De advocaat hoopt dat het kort geding dit weekend is aangespannen.