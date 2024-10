Philip Morris wint op Wall Street na verhoogde winstverwachting

NEW YORK (ANP) - Philip Morris International was dinsdag een van de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De tabaksfabrikant heeft de winstverwachting voor dit jaar opnieuw verhoogd omdat de vraag naar zijn populaire Zyn-nicotinezakjes in de Verenigde Staten flink groeit.

Philip Morris steeg 10,5 procent op Wall Street. De tabaksfabrikant, die zich meer op alternatieven voor sigaretten wil richten, maakte bekend dat de verkoop van de Zyn-zakjes in het derde kwartaal met 41 procent is toegenomen in de VS. Zyn-zakjes bevatten nicotine en worden gebruikt door ze achter de onder- of bovenlip te plaatsen.

De Dow-Jonesindex daalde een fractie tot 42.924,89 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5851,20 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent op 18.573,13 punten.