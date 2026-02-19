Familie Virginia Giuffre opgelucht na arrestatie ex-prins Andrew

WASHINGTON (ANP) - De nabestaanden van Virginia Giuffre, de vrouw die Andrew Mountbatten-Windsor heeft beschuldigd van seksueel wangedrag, hebben opgelucht gereageerd op de arrestatie van de ex-prins. "Eindelijk is vandaag ons gebroken hart verlicht door het nieuws dat niemand boven de wet staat - zelfs koninklijke personen niet", staat in een verklaring die in handen is van The Guardian.

De familie dankt de Britse politie voor het onderzoek naar de vermeende misdragingen van Andrew. Die wordt verdacht van wangedrag in een openbare functie. Mogelijk gaat het om informatie die hij als handelsgezant zou hebben doorgespeeld aan de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Giuffre, die vorig jaar een einde aan haar leven maakte, was een van de bekendste vrouwen die Epstein beschuldigde van grootschalig seksueel misbruik van meisjes en vrouwen. Ze zei dat Epstein haar als minderjarige ook naar Mountbatten-Windsor had gestuurd om seks met hem te hebben. De voormalige prins ontkent dat.