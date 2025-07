Oudere broer van Oasis-duo aangeklaagd voor verkrachting, zware mishandeling en bedreiging

Paul Gallagher (59), de oudere broer van Liam en Noel, moet eind augustus voor de rechter verschijnen. De oudste broer van de wereldberoemde Oasis-leden Liam en Noel Gallagher is aangeklaagd voor verkrachting mishandeling en nog een trits zware vergrijpen. De Britse politie bevestigde de aanklachten donderdag.

Volgens de Metropolitan Police gaat het naast verkrachting om drie aanklachten van aanranding, mishandeling met lichamelijk letsel, drie aanklachten van opzettelijke wurging, controlerend gedrag en twee gevallen van doodsbedreiging. De vermeende strafbare feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2022 en 2024.

Zware vergrijpen

Gallagher moet zich op 27 augustus verantwoorden voor de rechter bij de Westminster Magistrates’ Court in Londen. De BBC heeft geprobeerd hem om een reactie te vragen, maar tot nu toe zonder resultaat.

De politie laat weten dat het onderzoek in 2024 is gestart. Een vrouw heeft aangifte gedaan en wordt momenteel bijgestaan door speciaal getrainde agenten. Verdere details over de zaak zijn voorlopig niet bekendgemaakt om de privacy van het slachtoffer te beschermen.

Geen band met Oasis

Hoewel Paul Gallagher afkomstig is uit hetzelfde gezin als de iconische rockbroers Noel en Liam, was hij nooit actief betrokken bij de band Oasis. Hij is één jaar ouder dan Noel en zeven jaar ouder dan Liam. De drie groeiden op in de wijk Burnage in Manchester.

Liam en Noel staan momenteel volop in de belangstelling vanwege de succesvolle reünietour van Oasis, met recent uitverkochte optredens in Cardiff, Manchester en Londen. De tour zet zich binnenkort voort in Edinburgh en Dublin, voordat de band de oversteek maakt naar Noord-Amerika.